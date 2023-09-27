Пьяный парень метнул стеклянную бутылку в поручень в вагоне столичного метро

Молодой человек метнул стеклянную бутылку в поручень в вагоне столичного метро. Парень находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Хулигана уже задержали стражи правопорядка. Он бросил пустую бутылку в поручень, в результате чего два других молодых человека получили порезы. Все это привело к серьезной ссоре, которая могла бы закончиться дракой. Однако полиция вовремя вмешалась в конфликт и задержала пьяного парня. Пострадавших отправили в больницу.

Против молодого дебошира возбудили административное дело за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Также ему грозит уголовная ответственность за хулиганство. Парня отправили под домашний арест.

Ранее мы писали, что в Москве 29-летняя девушка набросилась на водителя с битой из-за того, что мужчина кинул стеклянную бутылку в ее автомобиль.