Вытолкнули из окна приятели: петербурженка попала в больницу в разгар празднования 8 Марта

Жительнице Невского района Северной столицы потребовалась экстренная медицинская помощь в Международный женский день. Пострадавшую вытолкнули из окна. Она пролетела три этажа и сломала ногу, передает Фонтанка.

По данным СМИ, накануне, 8 марта, скорая прибыла в Рабфаковский переулок. Там медики вместе с правоохранителями обнаружили под окнами дома пьяную 32-летнюю женщину, у которой при этом был перелом ноги.

После оказания необходимой помощи пострадавшая рассказала, что ее вытолкнули из окна на третьем этаже знакомые. Мужчина, подозреваемый в этом деянии, был доставлен стражами порядка в участок. Оказалось, что он также обвиняется в краже велосипеда. Помимо него, в полиции оказалась приятельница упавшей петербурженки.

Ранее в Екатеринбурге молодой человек бросил девушку 8 Марта и едва не погиб от рук ее матери. Женщина решила отомстить за дочь и ударила ее бывшего ухажера ножом.