Устроила потоп и резню: женщина отомстила за дочь, брошенную парнем 8 Марта

Поножовщина и потоп произошли в одном из многоквартирных домов в Екатеринбурге. За двумя этими событиями стоит местная жительница, которая таким образом мстила несостоявшемуся зятю, передает Telegram-канал Baza.

Все началось с того, что жильцы дома столкнулись с потопом. Они решили выяснить причину случившегося и наткнулись на другой случай, связанный с затоплением квартир. Мать девушки, проживающей в этом ЖК, пришла с ножом к бывшему парню дочери. Тот расстался со второй половинкой в Международный женский день, за что и поплатился. Разгневанная екатеринбурженка ранила его опасным предметом, а также в порыве гнева вырвала трубу, из-за чего и образовался потоп.

По словам соседей, отношения пары были на грани развала уже давно. Периодически молодые люди ссорились и дрались. А накануне, 8 марта, по всей видимости, мужчина окончательно расстался с возлюбленной и выгнал ее из дома.

Ранее в Челябинске посетитель бара сломал нос промоутеру. Мужчина решил выместить накопившуюся злобу на беззащитной девушке.