Выступали со строителями и спали на ковриках: российских акробатов обманули на деньги в Таиланде

Два десятка российских акробатов цирка на воде обманули на деньги в Таиланде, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По прошествии 6 месяцев они так и недополучили свои зарплаты.

Артисты цирка рассказали журналистам о работе в невыносимых условиях. Членам труппы на Пхукете приходилось трудиться в недостроенном здании и в антисанитарных условиях. Спали акробаты на фитнес-ковриках. Из-за нехватки людей к их группе даже просили присоединиться строителей.

Каждый месяц акробаты должны были получать около 142 тысяч рублей. Однако на деле труппе платили «копейки». Артистам даже приходилось самим платить за питание, хотя изначально им обещали предоставить его бесплатно.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали банду российских вымогателей. Участники преступной группы занимались пытками и грабежами.