Выступал против преступных группировок и критиковал коррупцию: блогера застрелили во время прямой трансляции

Венесуэльский блогер Габриэль Хесус Сармьенто стал жертвой вооруженного нападения. Мужчину, который выступал против местных банд и коррупции в полиции, застрелили прямо во время эфира, передает mk.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Блогер вел трансляцию во время прогулки по городу Маракай. В какой-то момент на улице закричала женщина. Габриэль спросил у нее, что происходит. Затем послышались выстрелы, и уже мужчина в панике закричал, что стреляют именно в него.

В течение нескольких минут неизвестные расправились со стримером. Видео закончилось изображением двух вооруженных преступников. Правоохранители Венесуэлы заявили, что убийство блогера, который критиковал банды и коррупцию, это не только трагедия для его близких, но и вызов для всей системы правосудия.

Ранее похожий случай произошел в Мексике. Там вооруженные мужчины в прямом эфире застрелили 23-летнюю блогершу Валерию Маркес.