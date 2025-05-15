Убийство в прямом эфире: 23-летнюю блогершу застрелили в салоне красоты

В Мексике жестоко убили 23-летнюю блогершу бизнес-леди Валерию Маркес. Неизвестные несколько раз выстрелили в девушку, когда она вела прямой эфир в личном блоге.

Как пишет The Guardian, преступник настигл Маркес в принадлежащем ей салоне красоты. По словам очевидцев, он приехал на мотоцикле, зашел в помещение и произвел несколько выстрелов в сторону блогера.

Пули попали девушке в голову и в грудь. В результате она скончалась на месте. Прибывшим на вызов медикам осталось только констатировать смерть.

Момент убийства при этом попал на камеру. После того, как раненная Виктория упала, находившийся рядом с ней человек остановил трансляцию стрима.

За несколько минут до трагедии Виктория похвасталась поклонникам дорогостоящим подарком, который ей доставили в салон в тот же день. При этом она не назвала имени дарителя.

Полиция уже задержала убийцу. В настоящее время правоохранители разыскивают неизвестную, которая отключила трансляцию сразу после убийства Маркес.

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