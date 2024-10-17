Выстрелили не менее девяти раз: СК раскрыл подробности убийства бойца СВО в Подмосковье

Сотрудники СК РФ продолжают расследовать убийство военнослужащего в Московской области. Мужчина попал под обстрел, когда передвигался на автомобиле. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.

Злоумышленник, который совершил нападение на военного, совершил не менее девяти выстрелов. Соответсвующая информация появилась на сайте СУ СК по Московской области. При этом шесть пуль достигли намеченной цели.

Неизвестный убил бойца, который недавно вернулся из зоны СВО, на грунтовой дороге в районе деревни Мельники. После совершения преступления вооруженный гражданин скрылся. В настоящий момент ведутся его поиски.

Ранее сообщалось, что убийство военнослужащего в Подмосковье хотели замаскировать под дорожный конфликт. Машина бойца СВО после обстрела врезалась в забор.