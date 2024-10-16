Пытались выдать за дорожный конфликт: убийство офицера в Подмосковье хотели замаскировать

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства убийства военнослужащего в Московской области. Он был застрелен за рулем своего автомобиля. Возможно, киллер хотел замаскировать случившееся под дорожный конфликт, передает mk.ru.

Офицер был застрелен неизвестным в Солнечногорском городском округе Московской области. Его супруга услышала шум и грохот на улице. Когда она вышла из дома посмотреть, то увидела врезавшуюся в забор машину.

За рулем иномарки сидел мертвый муж. Он скончался на месте от полученных ранений. Вскоре на место прибыли экстренные службы. По словам соседей, никого странного рядом с местом убийства они не видели. Звук выстрела тоже никто не слышал, поэтому, скорее всего, убийца использовал пистолет с глушителем.

Погибший военнослужащий был офицером спецназа. Неделю назад он вернулся домой из зоны СВО.