Выстрелил в руку: что случилось на даче кинопродюсера Гранта Палагаева

Кинопродюсер Грант Палагаев получил ранение в руку в результате перестрелки, которая произошла на его даче в подмосковной области «Тихая Дубрава» в Одинцовском районе. В ходе расследования было обнаружено тело неизвестного мужчины с пистолетом в руке.

В тот день Палагаев отдыхал в компании друзей, которые употребляли алкоголь и веселились. Один из присутствующих, которого хозяин дома не знал, взял пистолет и ранил его в руку. От полученного ранения продюсер потерял сознание. Когда он пришел в себя, он обнаружил тело незнакомца с ранами на голове и в области груди.

В настоящее время следователи работают над установлением личности мужчины и выяснением обстоятельств произошедшего, пишет Telegram-канал Shot.

Напомним, что Грант Палагаев был известен своей работой над фильмами «Соловей-Разбойник» с участием Ивана Охлобыстина и «Тайный город» с Павлом Прилучным. Он также выступал в роли актера в нескольких проектах.

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