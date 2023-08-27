Бросил умирать на обочине: водитель сбил пенсионера и уехал на рынок

В Батайске Ростовской области водитель сбил 90-летнего мужчину и отправился на рынок. Пенсионер скончался на следующий день.

Пожилой местный житель проснулся рано утром и отправился к озеру с удочками, как обычно. Несмотря на свой возраст, он был крепким мужчиной и редко жаловался на здоровье. В то роковое утро он переходил дорогу по пешеходному переходу, как внезапно появилась машина. Водитель, вероятно, надеялся, что успеет проскочить, не задев мужчину, но не смог этого избежать.

После столкновения водитель остановился, вышел из машины и подошел к пострадавшему. Он спросил у него, нужно ли вызвать врачей, но пенсионер несколько раз отказался от этой идеи. Водителя устроила такая реакция пешехода, поэтому он сел в машину и уехал за продуктами на рынке.

Пенсионер остался стоять у дороги, опираясь на забор, с удочкой в руках. Сосед вызвал скорую помощь, а также позвонил его сыну. Врачи прибыли на место, а после осмотра решили незамедлительно госпитализировать его.

У пострадавшего была сильная боль в спине, кровотечение из руки и синяк на лице от удара о землю. На следующий день мужчина скончался в больнице. При дальнейшем исследовании выяснилось, что у него были многочисленные переломы, включая лобную кость, а также ушиб шейного отдела спинного мозга и другие травмы.

Отмечается, что суд признал водителя виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Он должен будет отбывать наказание в колонии-поселении и лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством в течение двух лет, пишет kp.ru.

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