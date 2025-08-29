«Высота — 3600 метров»: в соцсетях раскритиковали мать, взявшую с собой на ледник годовалую дочь

Мать взяла с собой на Ледник Богдановича годовалую дочь и подверглась критике. Пользователи Сети решили, что малышку подвергают опасности. Об этом пишет StarHit.

Коуч Анара Иманкул делилась кадрами, на которых женщина покоряет ледник в Казахстане с пристегнутой дочерью.

«Сумасшедшая мама. С годовалым ребенком в горах. Высота — 3600 метров», — написала Анара под публикацией.

Пользователи Сети накинулись на героиню ролика с обвинениями, отметив, что ребенку могло стать плохо из-за холода или давления.

«Это не круто, это безответственность по отношению к ребенку»; «Надеюсь, опека увидит горе-мать»; «Мы мегактивная семья, но даже мне больно смотреть на это. Ребенок сидит неподвижно огромное количество времени. Даже не теплое время года, нужно постоянно контролировать температуру тела, особенно ножки и ручки. А тут высота такая, снег…» — пишут в комментариях.

Но некоторые подписчики защитили мать. Героиня ролика заметила, что идет обсуждение, и поспешила дать ответ.

«Ребенок жив-здоров и продолжает ходить в горы. Сердце, легкие в порядке. Пройдено обследование. Ребенок одет очень тепло. На морозе провела она всего два часа. Сидеть ей удобно, она там спит. Мы с мужем много лет ходим в горы, я кандидат в мастера по спортивному туризму, муж — альпинист и спасатель», – написала мать Алина.

Она добавила, что желающие могут наблюдать за жизнью семьи на ее странице. А тем, кто пишет оскорбительные комментарии, она напомнила о возможных повестках в суд.

