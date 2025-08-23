«Это заход в зону смерти»: в каких условиях выживала застрявшая в горах Киргизии россиянка

Кандидат в мастера спорта по альпинизму Денис Киселев указал на многочисленные ошибки при спасении застрявшей на пике Победы в Киргизии россиянки Натальи Наговициной. Он заверил, что трагедия, произошедшая с альпинисткой, это стечение сразу нескольких обстоятельств.

«На мой взгляд, шанс спасти был, но не спасли, потому что надо было начинать спасательную операцию сразу, а не спустя несколько дней… Прежде всего, если бы Наталью не оставили одну, а кто-то был с ней, уже шансов было больше выжить. Сама ситуация странная», - сказал Киселев в беседе с Woman.ru.

Альпинист также задался вопросом о гиде, которого не оказалось рядом с россиянкой на горе. При этом она совершала восхождение в составе группы. В итоге одиночество стало одним из факторов, приведших к трагедии. Кроме того, Киселев предположил, что Наталье можно было доставить припасы с помощью дрона, но этого также не было сделано.

«Для такой высоты она продержалась очень много, если предположить, что действительно прожила 11 дней. Но мы не знаем точно, когда умерла Наталья, не уверен, что именно в тот момент, когда сообщают СМИ, а не раньше. Даже 2-3 дня на этой вершине огромный срок», — сказал альпинист.

Он пояснил, что в высокогорье человек сталкивается с нехваткой кислорода. Организм может адаптироваться на высоте 6-7 тысяч метров. Все, что выше, у альпинистов считается зоной смерти.

«Там мы все равно медленно умираем. Высота 7,5 тысячи — это заход в зону смерти, и фокус в том, чтобы успеть вернуться до того, как организм начнет медленно умирать», - пояснил Киселев.

Он добавил, что травмированному человеку на такой высоте невозможно выжить, так как раны не затягиваются, спальник не просыхает, из-за чего невозможно согреться.

Напомним, сломавшая ногу российская альпинистка Наталья Ноговицына застряла на пике Победы в Киргизии и 11 дней находилась при температуре минус 26 без еды и воды под скалой «Птица». Помощь к ней так и не пришла.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын заявил, что информацию о гибели альпинистки можно подтвердить только в случае, если тело будет обнаружено.