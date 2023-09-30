Выскочил с саблей: в Петербурге разыскивают мужчину, разрубившего автомобиль

В Петербурге на пожилого мужчину напал автолюбитель с саблей, об этом сообщает aif.ru.

В Выборгском районе Петербурга двое автомобилистов едва не дошли до поножовщины. Когда мужчины встретились в одном из узких переулков, ни один из них не согласился пропускать друг друга. Тогда один из водителей выскочил из автомобиля с саблей.

Он подошел к автомобилю Ford и начал угрожать водителю расправой. Когда оппонент понял, что угрозы бесполезны, он нанес несколько ударов саблей по автомобилю. После этого мужчина сел за руль и уехал, оставив царапину на водительской двери. Теперь «казака» разыскивает полиция.

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