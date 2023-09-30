Ученик распылил перцовый баллончик и отправил в больницу своих одноклассников

В Подмосковье ученик решил распылить перцовый баллончик, после чего отравились десять детей.

Неприятный инцидент произошел в одной из школ в городе Клин. 14-летний ученик хотел уйти с уроков пораньше и воспользовался перцовкой. Он распылили ее прямо под партой.

В результате, половина класса пострадала от отравления, и охранник вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи экстренно оказали детям помощь в школе.

Однако 16-летняя девочка и две 14-летние ученицы были госпитализированы с ожогами слизистой оболочки. В настоящее время за их состоянием следят медики, пишет Telegram-канал Mash.

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