Вышвырнувший в окно ребенка и жену москвич вышел из комы

Житель Москвы, вышвырнувший с 16-го этажа жену и годовалого сына, вышел из комы. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что у москвича сильное отравление препаратами – по предварительной информации, антидепрессантами. В квартире семьи в одном из столичных ЖК обнаружили полупустой блистер препарата от депрессии.

39-летний Александр Липатов находится в токсикологическом отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. После ареста финансист был в тяжелом состоянии и впал в кому. В настоящий момент у палаты пациента дежурят сотрудники полиции.

В квартире семьи помимо таблеток нашли несколько странных записок — на одной из них был написан несвязный текст, на другой —непонятный рисунок. Москвич был в браке с погибшей женой около трех лет.

Напомним, 25 августа Липатов выбросил жену с грудным ребенком из окна 16-го этажа в ЖК в Москве. После мужчина стоял на подоконнике без одежды и выбрасывал оттуда различные вещи. Приехавших на место полицейских он не пускал в квартиру.

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