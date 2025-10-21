Вышла на звук квадроцикла: пропавшую в Башкирии туристку нашли живой, но с обморожением нижних конечностей

В Башкортостане нашли живой пропавшую недавно туристку. 43-летняя женщина сама вышла на дорогу, где ее обнаружили и спасли. У нее диагностировали обморожение нижних конечностей.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.

«По предварительной информации, у женщины — обморожение нижних конечностей и переутомление», — говорится в публикации ведомства.

После медицинского осмотра туристка была госпитализирована в лечебное учреждение города Юрюзань, где ей будет оказана квалифицированная помощь врачей.

Стало известно, что заблудившаяся в районе Тыгынских болот туристка из Челябинска услышала звук квадроцикла и сама вышла на тропу, где ее и подобрали спасатели, которые незамедлительно доставили ее в село Тюлюк.

