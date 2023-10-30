Вышла на улицу покурить: двое мужчин затащили посетительницу бара во дворы и изнасиловали

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства изнасилования жительницы столицы РФ. Женщина рассказала стражам порядка, как стала жертвой двух насильников в ночь с субботы на воскресенье, передает РЕН ТВ.

В позднее время суток 39-летняя москвичка проводила время с 38-летним мужчиной в баре на улице Большая Лубянка. Около трех часов ночи женщина вышла на улицу покурить. Там к ней пристали двое незнакомцев — они схватили посетительницу увеселительного заведения за руки и потащили во дворы.

Оказавшись в темном месте, злоумышленники надругались над жертвой, а после избили ее. Под утро пострадавшая москвичка вернулась домой, а затем обратилась за помощью в полицию. Однако при этом женщина отказалась проходить медосвидетельствование, которое ей назначили стражи порядка.

Ранее в Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки. На допросе мужчина отрицал свою вину.