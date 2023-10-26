Пытается оправдаться: педофила, который надругался над школьницей в заброшенной больнице, поймали

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над 11-летней девочкой в подмосковном Подольске. На допросе у следователя он пытался оправдаться и путался в показаниях, передает Life.ru.

Мужчина вместе с девочкой, которая стала его жертвой, попали на видео. Злоумышленник вел несовершеннолетнюю в заброшенную больницу, где впоследствии надругался над ней.

После этого девочка прибежала домой и рассказала обо всем родителям. Они, в свою очередь, обратились за помощью в полицию. По некоторым данным, жертвами предполагаемого насильника могли стать еще пять девочек — возле заброшенной больницы мужчину видели регулярно.

В настоящий момент следователи пытаются разговорить фигуранта уголовного дела. Он путается в показаниях и утверждает, что в момент преступления был дома с женой. Однако потом утверждает, что все-таки видел школьницу, но просто общался с ней.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. После совершения преступления он скрылся.