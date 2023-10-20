Вышла из школы и пропала: в Новосибирске объявили срочный сбор на поиск 13-летней девочки

В Новосибирске волонтеры объявили срочный сбор на поиски 13-летней школьницы. Девочка вышла из школы и бесследно пропала.

Как сообщает НГС, ребенок исчез 20 октября в районе 15 часов дня. Она вышла из школы, и до сих пор о местонахождении девочки неизвестно.

Ребенок был одет в розовое пальто и такого же цвета шапку, синие брюки. Рост ребенка составляет 146 см. У девочки русые волосы и карие глаза. Подросток была с рюкзаком серого цвета с розовыми вставками.

Как сообщает сайт Kp.ru, волонтеры отряда «ЛизаАлерт НСО» объявили срочный сбор на поиски. Он запланирован на 21:40. С собой рекомендовали взять фонари, перекус и горячее питье.

Ранее в Санкт-Петербурге 11-летняя девочка ушла в музыкальную школу и пропала. В учреждении сообщили, что девочка не приходила на занятия.