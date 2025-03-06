Вышла из дома и не вернулась: останки расчлененной девочки нашли на обочине в мусорных мешках

Американские правоохранители устанавливают обстоятельства и детали гибели 14-летней девочки из племени апачи. Останки несовершеннолетней нашли в мешках на обочине, передает WCJB.

По данным СМИ, подросток жила отдельно от своей семьи в специализированном интернате. В конце января она вышла на улицу и впоследствии не вернулась. Спустя неделю ее объявили пропавшей без вести.

При выяснении подробностей случившегося стало известно, что девочка из племени апачи часто сбегала. В итоге 14 февраля на обочине дороги обнаружили мешки, в которых лежали расчлененные останки несовершеннолетней.

ДНК-тест подтвердил, что части тела принадлежат юной воспитаннице интерната. По подозрению в совершении преступления задержали троих человек.

Ранее в США мужчина раздавил пенсионеру голову ботинками. Затем он избавился от тела — засунул останки чемодан и выкинул его.