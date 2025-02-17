Раздавили ботинками голову: в проливе нашли плавающий чемодан с останками пенсионера

В США стражи порядка задержали 23-летнего молодого человека, который подозревается в расправе над пожилым соседом. Останки пенсионера нашел капитан парома, передает The New York Times.

По данным СМИ, капитан судна во время пересечения пролива наткнулся на странный чемодан. Сам он его выловить не смог, поэтому обратился за помощью к полиции. В итоге чемодан достали из виды, а в нем нашли останки 65-летнего мужчины.

По подозрению в убийстве задержали соседа пенсионера. Парень сознался на допросе, что повалил мужчину на землю и раздавил ботинками его голову. После он расчленил тело и спрятал туловище в чемодан. Мотивом преступления молодой человек назвал «безумное желание убивать».

Ранее американка расправилась с племянниками и ездила с их останками по стране. Трупы пролежали в ее автомобиле несколько месяцев.