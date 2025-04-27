Российские следователи продолжают устанавливать факты бесчинства украинских подразделений в Курской области. Очередную историю о жестокости бойцов ВСУ поведала жительница села Плехово под Суджей. Сын женщины был убит после пыток, передает Telegram-канал Следком.

По словам россиянки, ее сына лишили жизни в сентябре прошлого года. Он хотел забрать продукты из своего дома, но повстречал боевиков ВСУ. После этого мужчину обнаружили мертвым. На его теле зафиксировали множественные огнестрельные ранения. Руки у погибшего были связаны.

Также жительница села рассказала, что сразу же после вторжения украинские бойцы стали терроризировать местное население. Они грабили дома, крали личные вещи и отбирали деньги.

Ранее сообщалось, что СК расследует убийство жителя Курской области боевиками ВСУ. Мужчина отправился на велосипеде за хлебом и погиб от пули.