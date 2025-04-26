Ехал на велосипеде в магазин: боевики ВСУ убили жителя Курской области, который хотел купить хлеб

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства убийства мужчины в Курской области на территории, которую раньше занимали украинские силы. По информации Telegram-канал Следком, боевики расправились с местным жителем, когда он пытался купить хлеб.

В августе 2024 года украинские оккупанты занимали дома в селе Бондаревка. Бойцы ВСУ размещали среди построек военную технику и держали под наблюдением местных.

Людям запрещали выходить на улицу. Как минимум одного человека боевики убили за попытку добыть себе хлеб. В этот момент мужчина ехал на велосипеде в магазин. По факту случившегося российские правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина погибла при оккупации ВСУ в Курской области. Пенсионерка не ела 12 дней.