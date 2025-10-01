Вышел с окровавленными руками: женщину с двумя детьми убили в российском городе
© Гусейнов Виктор/Komsomolskaya Pravda/East News
В Заволжском районе Ульяновска в одной из квартир на Киевском бульваре обнаружены тела женщины и двух ее детей. По информации Telegram-канала Baza, жестокое преступление мог совершить глава семейства.
Убитых обнаружила бабушка детей, которая пришла навестить родственников. Она сообщила об этом в правоохранительные органы.
По данным следствия, подозреваемым является муж и отец погибших. Источник сообщает, что после случившегося он находится в больнице.
Как сообщает издание, глава семейства скрывал свою причастность к преступлению. Он открыл дверь с окровавленными руками и заявил, что на его семью напали неизвестные, а он сам пытался их защитить.
Расследование продолжается.
