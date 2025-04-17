Вышел один на лодке в океан: российский бизнесмен пропал без вести на Бали

Бизнесмен из России пропал без вести на Бали. Лодку туриста обнаружил местный рыбак. После этого спасательные службы организовали поиски 36-летнего мужчины, передает Telegram-канал Mash.

Предприниматель прилетел на Бали из Калуги в компании друзей. Вчера вечером, 16 апреля, отдыхающий в последний раз вышел на связь. Он беседовал с приятелями по видео, а потом звонок неожиданно прервался.

В тот момент бизнесмен находился на лодке в океане. Утром плавсредство нашел рыбак. Россиянина в нем не было — на борту лежали только личные вещи. Друзья мужчины предположили, что лодка заглохла, поэтому ему пришлось спасаться с нее вплавь. Поисками туриста занимаются волонтеры и правоохранители.

Ранее сообщалось, что десятки россиян подхватили лихорадку денге на Бали от комаров. Некоторые из них поделились с журналистами тем, как проходит течение болезни.