Переносится крайне тяжело: десятки российских туристов подхватили лихорадку денге на Бали от комаров

Граждане РФ, отдыхающие на Бали, пожаловались на распространение смертельной опасной лихорадки денге. Ее переносчикам являются комары. Туристы из России рассказали журналистам, как проходит течение болезни.

Десятки прибывших на остров человек подхватили смертельно опасную инфекцию, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Она переносится крайне тяжело. Воспаляется место укуса, после чего у некоторых распухают и отнимаются ноги. Это все сопровождается болью в животе. Кто-то жалуется на галлюцинации, у других желтеет кожа. При этом заболевших мучает сильная жажда.

«Потом началась тромбоцитопения, стали лопаться капилляры. При таком уровне тромбоцитов велика вероятность внутреннего кровотечения. У меня шла кровь из носа. Но на четвёртый день стало лучше и меня выписали», — рассказала одна из переболевших туристок.

Ранее сообщалось, что на Маврикии местные жители кошмарят россиян и угрожают их безопасности. Они нападают на виллы туристов.