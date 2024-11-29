Вышел на болевой и сломал руку: 19-летний фанат кулачных боев и ММА убил деда во время отработки приема

Спаринг между дедом и внуком в Новосибирской области закончился гибелью пенсионера. Он умер после того, как 19-летний молодой человек отработал на нем болевой прием, передает Telegram-канал Mash.

Парень приехал в село Савкино на днях. Во время посиделок с дедом он вышел из-за стола и ушел к себе в комнату. Вернулся молодой человек с боксерскими бинтами на кулаках. Их фанат бойцовских промоушенов и ММА намотал, чтобы поспаринговать с пенсионером.

В какой-то момент парень повалил деда и провел ему болевой прием на руку. У пожилого мужчины случился перелом. Скорая забрала пострадавшего, но помочь ему не удалось. Вскоре пенсионер умер, а в отношении внука возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее в Иркутской области пьяный пациент убил 35-летнего фельдшера скорой помощи. У погибшего мужчины осталось двое детей.