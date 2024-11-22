Оставил без отца двоих детей: пьяный вахтовик убил фельдшера «скорой» в российском городе

В поселке Улькан Иркутской области погиб 35-летний фельдшер скорой помощи Александр. Мужчину убил его пациент по пути в больницу.

Бригаду скорой помощи вызвал 53-летний мужчина, работавший вахтой на одном из предприятий Казачинско-Ленского района. Медик заметил, что он был явно нетрезв и агрессивен. По пути в больницу пациент начал ругаться с фельдшером. Во время словесной перепалки разъяренный вахтовик ударил Александра ножом в грудь и начал угрожать водителю, но ему удалось спастись. Пострадавшего медика пытались экстренно доставить в больницу, но мужчина скончался от полученного ранения, пишет Kp.ru.

Незадолго до трагедии Александр праздновал юбилей. У мужчины осталась жена и двое детей.

Руководство отзывается о погибшем как об ответственном и исполнительном работнике.

«Его любили и коллеги, и пациенты», — отметили руководители Александра.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Его пытаются найти следователи и полицейские. Против него возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

До этого в Санкт-Петербурге 58-летнему фельдшеру скорой помощи проломили череп на вызове. Подробнее читайте здесь.