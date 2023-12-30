Воспользовались ее беспомощностью: двое мужчин накачали наркотиками девочку и надругались над ней

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после сообщения об изнасиловании несовершеннолетней двумя мужчинами в Москве. По предварительным данным, они накачали девочку наркотиками и воспользовались ей, передает РЕН ТВ.

Стражи порядка узнали о случившемся от матери школьницы. Она рассказала, что инцидент произошел еще в ноябре. Тогда подруга девочки познакомилась в Сети с мужчиной и позвала ее с собой на встречу в отель. Там все они употребили наркотические вещества. Позже незнакомец воспользовался беспомощным состоянием дочери москвички и надругался над ней.

Через некоторое время в отеле появился еще один мужчина. Предполагается, что он тоже воспользовался положением и изнасиловал несовершеннолетнюю. При этом девочка позже вновь виделась с мужчинами, но была ли в очередной раз между ними интимная близость — неизвестно.

Ранее в Подмосковье 27-летний диджея задержали за изнасилование семиклассника. Он надругался над несовершеннолетним в отеле.