Вышел из дома в ночь на 31 декабря: завершились поиски 20-летнего баскетболиста

В Красноярском крае завершились поиски 20-летнего футболиста Антона Петухова, который ушел 31 декабря из дома и не вернулся. Оказалось, что молодой человек погиб.

Сообщение об этом появилось в группе «ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ» им. ОКСАНЫ ВАСИЛИШИНОЙ. В посте говорится, что бездыханное тело обнаружили в районе села Частоостровское в Емельяновском районе. При этом в полиции подтвердили личность погибшего. Им оказался Антон Петухов.

Молодой человек вышел из дома в ночь на 31 декабря и перестал выходить на связь. В соцсетях обсуждали, что он мог упасть в Енисей и погибнуть. Поиски баскетболиста продолжались в течение почти трех месяцев.

С 2020 года по 2023 год Петухов выступал за молодежный состав ЦСКА. Она даже становился чемпионом игр в составе команды.

Ранее в Ростовской области пятилетний мальчик ушел выгуливать собаку и утонул в реке. По факту его гибели была организована проверка.