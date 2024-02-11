Вышел из дома в неизвестном направлении: пропавшего 19-летнего студента нашли мертвым

В Рязани завершились поиски 19-летнего молодого человека, который ушел из дома в неизвестном направлении и бесследно исчез. Оказалось, что студент погиб, передает mk.ru со ссылкой на волонтеров.

О пропаже члена молодежного парламента стало известно еще 9 февраля, в пятницу. В тот день молодой человек поздно вечером вышел из дома и отправился по неизвестному маршруту. У подъезда он попал на камеру видеонаблюдения.

Поиски студента продолжались все это время. Однако сегодня, 11 февраля, стало известно, что он погиб. При каких обстоятельствах умер житель Рязани, пока не сообщается. В правоохранительных органах данный трагичный случай еще никак не комментировали.

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