Впервые за 10 лет занятий боксом потерпела поражение: 22-летняя спортсменка ушла к морю и пропала

Сотрудники полиции разыскивают 22-летнюю спортсменку, которая неожиданно для всех пропала в Дагестане. Она исчезла после первого поражения в карьере, передает Telegram-канал Baza.

Студентка ростовского юридического вуза приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. В рамках турнира она одержала первое свое поражение за 10 лет спортивной карьеры.

После этого девушка испытала сильный стресс. В какой-то момент она взяла телефон и бесследно исчезла. Где может находиться молодая спортсменка, пока неизвестно.

Последний раз ее зафиксировали камеры видеонаблюдения на берегу Каспийского моря. Родные в шоке от происходящего, ведь прежде девушка никогда не убегала из дома и всегда была на связи.

Ранее в Башкирии 23-летняя мать забрала из дома девятимесячную дочь и пропала. В полицию обратился муж девушки.