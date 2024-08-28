Напавший на пассажирку таксист оказался чемпионом Москвы по грэпплингу. Как сообщает ИА Регнум, мигрант участвовал в любительской лиге UFL и одержал победу на первенстве столицы в 2022 году.

По данным источника, мужчина часто публиковал фото из октагона и с соревнований. На одном из снимков он позирует с медалью. При этом в профиле в соцсетях у него другое имя, а в описании указано, что он является чемпионом Москвы по грэпплингу одного из любительских промоушенов и кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе.

Известно, что мужчина работает водителем такси, как раз во время одной из поездок у него случился конфликт с пассажиркой. 26 августа женщина сделала ему замечание за просмотр видео на телефоне и попросила следить за дорогой. Тогда мигрант разозлился и начал ее оскорблять. Источник отмечает, что он угрожал пассажирке и пытался до нее дотянуться с водительского сидения.

Когда водитель остановил машину на оживленной трассе, то женщина испугалась и выбежала, он погнался за ней, а после передумал и вернулся. Она же осталась посреди дороги на час – представители агрегатора отказались предоставлять другую машину.

Тогда она вызвала полицейских и написала заявление.

Как оказалось, ранее этот таксист уже нападал на пассажиров. В 2020 году мужчина обвинил его в избиение на парковке и вымогательстве денег. Но водитель написал на него встречное заявление, где указал, что его спровоцировали и напали.

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