На теле выскочили огромные красные волдыри: 13-летний школьник попал в больницу после посещения пляжа

Несовершеннолетний отдыхающий в Сочи попал в больницу с сильными ожогами. Скорая забрала 13-летнего мальчика, который «перезагорал» на пляже.

Инцидент, в результате которого пострадал школьник, произошел во вторник, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Юный отдыхающий начал принимать солнечные ванны и сильно обгорел. Но мальчик не сразу заметил это.

Первыми тревогу забили взрослые — они увидели огромные красные волдыри на теле школьника. На пляж вызвали скорую. В больнице у новоприбывшего пациента зафиксировали 50% ожогов тела. Несмотря на невысокую для Сочи температуру в тот день, 22-25 градусов тепла, специалистами наблюдался высокий УФ-индекс, который считается опасным.

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