Россиянка рассказала о ритуальщиках, пригрозивших выбросить на улицу тело бойца СВО

В Перми женщина пожаловалась на ритуальную компанию, которая, по ее словам, грозилась выбросить тело ее мужа-бойца СВО на улицу. Об этом сообщает «Блокнот».

По данным источника, супруг россиянки погиб в зоне специальной военной операции. Когда она узнала об этом, его тело уже было доставлено в частную компанию. Женщине рассказали, что ее муж находится в специальном холодильнике. Однако по приезде она увидела другую картину. Она утверждает, что гробы лежали на улице под палящим солнцем.

За хранение тела женщине сказали заплатить, но она отказалась. Тогда ей пригрозили выбросить мужа на улицу.

«Мы озвучили, что заключаем договор с другой ритуальной компанией. С этого момента началось хождение по мукам. Начались звонки от военкомов с угрозами, оскорблениями», - рассказала жена бойца СВО.

По словам россиянки, 14 июня компания без предупреждения привезла к зданию прощания открытый гроб. А когда близкие отправились к месту захоронения, перед ними закрыли шлагбаумы и заявили, что не пропустят их на кладбище.

По факту случившегося в Следственный комитет и прокуратуру было подано обращение с требованием разобраться в ситуации.

Ранее в Архангельской области дочери бойца СВО сделали трепанацию черепа после нападения сожителя ее мамы.