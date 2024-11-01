Вырвала трубку из горла, всё сожженное: известно о состоянии москвички после 20 выпитых шотов

Москвичка, которая выпила в баре 20 шотов и была госпитализирована, рассказала о самочувствии. По словам девушки, у нее «все сожженное».

Москвичка пережила алкогольную кому – при реабилитации, говорит она, видела белый свет. После случившегося употреблять алкоголь девушка не собирается.

«У меня все сожженное… Психиатрическое отделение, врагу не пожелаешь там лежать», - поделилась она с NEWS.ru.

По словам собеседницы, она вырвала трубки из горла, очнувшись. Сейчас «все хорошо», но голос вернется нескоро.

«Сейчас у подруги, заберу свою любимую собаку и домой отдыхать», - рассказала девушка о ближайших планах.

Ранее певец Сергей Жуков, в заведении которого все произошло, заявлял о готовности перевести девушку в платную палату. Инцидент с перевыпившей девушкой он прокомментировал словами «бывает с любым человеком».