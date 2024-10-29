«Бывает с любым человеком»: Сергей Жуков прокомментировал ситуацию с перепившей девушкой в своем баре

Певец Сергей Жуков прокомментировал инцидент в своем баре, где девушка выпила 20 шотов и была госпитализирована. Артист заявил, что его команда находится на связи с подругой пострадавшей. Музыкант поможет перевести девушку в платную палату.

Комментарий артиста приводит Telegram-канал Mash.

«Это бывает с абсолютно любым человеком, который не рассчитал свои силы», - считает Жуков.

По его словам, бармен переживает из-за случившегося. Вместе с тем он не заставлял клиентку пить – ее могли остановить друзья.

В баре ввели лимит на количество спиртного, продаваемого в одни руки. Известно, что девушка не в коме и пришла в себя. Жуков назвал инцидент неприятным.

Напомним, 24-летняя москвичка выпила 20 шотов и запила пивом. Все произошло в заведении на Тверской. Сообщалось, что она пила из-за проблем в личной жизни.

Тетя пострадавшей сообщила, что родственницу перевели в стационар. Другой информации ей не дали. По словам тети, такое количество алкоголя, которое выпила девушка, не осилил бы и мужчина.