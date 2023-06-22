«Вырвал из ее ноги кусок мяса»: питбуль по кличке Борман держит в страхе жителей Москвы

В Москве жители района Щукино пожаловались на собаку породы питбуль. Люди утверждают, что в прошлом году пес напал и убил чужого питомца, а спустя год искусал пожилую хозяйку этого пса. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Утверждается, что собака гуляла без намордника и поводка, когда убила чужого питомца в прошлом году. Но уголовное дело тогда не возбудили. А в этом году пес по кличке Борман уже набросился на саму 74-летнюю женщину.

«Борман налетел на пенсионерку, когда она гуляла с крестником, и так сильно искусал женщину, что вырвал из ее ноги кусок мяса», – говорится в сообщении.

Пострадавшая уже больше недели лежит в больнице, а хозяйка собаки до сих пор не предложила помощи. Крестника пришлось отправить из-за пережитого случая к психологу.

Позже выяснилось, что данный пес нападал и на других людей. У одного из соседей он чуть не убил ретривера – пострадавший остался хромым. На другого соседа Борман напал на улице.

Отмечается, что москвичи планируют объединиться и обратиться в прокуратуру, так как боятся за свои жизни.

Ранее сообщалось, что три стаффордширских терьера загрызли щенка на руках у петербурженки, пока хозяин молчал. Отмечается, что данные бойцовские псы и их владелец уже не в первый раз попадают в подобные ситуации. Два года назад эти же стаффы совершили нападение на мужчину с собакой.