Три стаффордширских терьера загрызли щенка на руках у петербурженки, пока хозяин молчал

В Санкт-Петербурге три стаффордширских терьера истерзали щенка мальтипу на руках у кричащей 24-летней хозяйки Сони. Отмечается, что данные бойцовские псы и их владелец уже не в первый раз попадают в подобные ситуации. Два года назад эти же стаффы совершили нападение на мужчину с собакой. Об этом сообщает Фонтанка.

Источник утверждает, что 19 июня хозяйка гуляла со своей шестимесячной собакой по кличке Иви в сквере у Полюстровских прудов. Туда же приехал и владелец трех стаффов, чтобы искупать своих питомцев. По скверу бойцовские собаки прогуливались без намордников.

Хозяйка рассказала, что Иви сначала заметила одна из этих собак. Девушка сразу же взяла питомца на руки и в этот же момент все трое стаффов бросились на них. Соня подняла Иви над головой, но напавшие собаки навалились, драли когтями одежду, схватили девушку за руку.

Подчеркивается, что хозяин был рядом, на другом конце поводков, но собаки его просто протащили по земле.

«У меня одна рука опустилась, и они схватили Иви за нижнюю часть туловища, весь живот разгрызли ей. Хозяин при этом не пытался их остановить, не давал команду «фу!» или «нельзя!», не оттаскивал», – сказала Соня.

Она добавила, что кричала и звала на помощь, но никто не осмелился заступиться. Иви порвали на глазах у прохожих. Только одна женщина ехала мимо на велосипеде, остановилась и своим рюкзаком пыталась отогнать псов, но отогнать удалось только одного, остальные догрызли мальтипу.

Хозяин стаффов после этого попытался скрыться со своими четвероногими друзьями, но очевидцы вызвали уже полицию и не дали ему уехать.

По словам Сони, владелец напавших собак даже не извинился, а лишь ухмыльнулся, когда увидел труп Иви.

После случившегося Соня поехала в травмпункт, где ей сделали снимок укушенной руки, укол против бешенства, выписали антибиотики, наложили повязку и велели еще дважды приходить на уколы. Медики поставили диагноз: повреждение капсульно-связочного аппарата.

Мать Сони Елена уже написала заявление в полицию. Владельцу стаффов выписали штраф в пять тысяч рублей за выгул собак без намордника.

Подчеркивается, что погибший щенок считается по закону имуществом. По словам Елены, они его купили за 130 тысяч рублей (средняя рыночная цена щенка мальтипу). Но чек не сохранился и доказать полиции покупку пострадавшая сторона не смогла.

Участковая сообщила, что не может завести уголовное дело, так как нет такой статьи в УК.

По версии владельца стаффов, Иви запуталась в поводках и задохнулась.

Пострадавшей стороне посоветовали обращаться в суд по этому делу.

СМИ пытались дозвониться до владельца трех стаффов, но тот не берет трубку телефона. Утверждается, что мужчину зовут Михаил, ему 56 лет.

Ранее сообщалось, что на Урале стаффорд чуть не загрыз 10-летнего ребенка на глазах у хозяйки.