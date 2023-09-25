Выронил тело по дороге: в Москве ищут водителя грузовика, из кабины которого выпала девушка

В Москве из кабины «Газели» на ходу выпала девушка без сознания. Сейчас полиция занимается поисками водителя грузовика, который, заметив обездвиженное тело, засунул его обратно в машину и скрылся за МКАДом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Накануне вечером проезжающие по Комсомольскому проспекту водители увидели, как из кабины грузовика выпала девушка. Мужчина, который был за рулем, вернул пострадавшую на место и поехал в Подмосковье.

По данным источника, «Газель» принадлежит московской фирме, которая продает стройматериалы. Теперь стражи правопорядка пытаются выяснить все подробности произошедшего.

Telegram-канал Baza смог пообщаться с водителем грузовика. Им оказался 24-летний гражданин Киргизии. Он утверждает, что из кабины выпала его супруга. Пара разругалась, после чего девушка решила выйти из машины прямо на ходу. Мужчина передал, что после этого он повез жену в больницу, но медики не обнаружили у нее никаких серьезных повреждений и отправили домой.

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