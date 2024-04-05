«Вырежем всю твою семью»: мать избитой волгоградской школьницы рассказала об угрозах

Мать избитой школьницы из Волгограда рассказала, что их семье угрожают. Женщина намерена идти в прокуратуру. Об этом она сообщает телеканал «360».

По словам родительницы, 11-летняя девочка после избиения в торговом центре долго молчала о произошедшем, так как нападавшие угрожали вырезать всю семью.

Группа девушек, в том числе несовершеннолетние и взрослые, затащила девочку в туалет ТЦ и избила ее, сняв все на камеру. На следующий день у школьницы был день рождения.

«Ей сказали: „Если ты своей маме что-то расскажешь, мы вырежем всю твою семью“. Они угрожали ей с ножом в туалете в торговом центре», – поделилась мать девочки.

Несмотря на то, что драка произошла в общественном месте, никто не вызвал полицию, а охрана проигнорировала происходящее. Мать узнала о произошедшем только через месяц, когда увидела видеозаписи. Она потребовала извинений от одной из нападавших, после чего муж одной из них связался с ней. Мужчина потребовал встречи и напал на мать избитой школьницы прямо в том же ТЦ, ударив по ноге.

«У меня синяки на ноге остались. Матерился и угрожал: „Я тебя убью, тебе не выжить в этом районе“», — поделилась женщина.

Мать школьницы сказала, что ей даже предлагали деньги. Но она не собирается забывать о произошедшем с дочерью. Теперь она хочет обратиться в прокуратуру и действовать согласно закону.

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