«Пролежал примерно полчаса»: под Волгоградом мужчину после реанимации оставили в коридоре без одежды

В больнице под Волгоградом пациент около получаса пролежал без одежды в коридоре после реанимации. Очевидцы рассказали, что он трясся от холода. Об этом сообщает сайт V1.ru.

Посетители клиники сделали фото, на котором запечатлели мужчину на носилках. Он лежал без штанов и кофты и даже без одеяла. При этом в помещении было довольно холодно. Скукожившись, пациент ждал, когда ему сделают рентген.

«Нет ни простыни, ни одеяла. Так он пролежал в коридоре примерно полчаса или даже больше и трясся от холода, при этом дверь на балкон была открыта», - отметили местные жители.

Чтобы укрыть мужчину, людям пришлось поскандалить с сотрудниками больницы. В самой же клинике пока никак не прокомментировали произошедшее. СМИ сообщили, что главный врач клиники занят и не может говорить с прессой.

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