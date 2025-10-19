СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 19 октября 2025, 14:22
1 мин.

Вырезали окна дискетой: ограбление парижского Лувра длилось всего 7 минут

Воры потратили всего лишь 7 минут, чтобы ограбить парижский Лувр.
Вырезали окна дискетой: ограбление парижского Лувра длилось всего 7 минут

© DIMITAR DILKOFF/AFP/East News

В Париже разыскивают злоумышленников, которые ограбили Лувр. Они потратили на совершение преступления всего лишь 7 минут и похитили важные реликвии, передает Telegram-канал Mash.

Воры проникли в галерею Аполлона через здание, где велись строительные работы. Они применили для этого автовышку. Также грабители использовали болгарку, чтобы вырезать окна.

Оказавшись внутри, злоумышленники поживились, но до самого крупного бриллианта в коллекции драгоценностей Наполеона — они не дотянулись. «Регент» весом в 140 карат остался в сохранности.

После дерзкой авантюры воры скрылись в неизвестном направлении. Во время побега с места преступления они обронили корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

Ранее российские туристы жаловались на цыган в Европе. Представители кочевого народа воровали сумочки у приезжих и грабили их автомобили.

Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов