Вырезали окна дискетой: ограбление парижского Лувра длилось всего 7 минут

В Париже разыскивают злоумышленников, которые ограбили Лувр. Они потратили на совершение преступления всего лишь 7 минут и похитили важные реликвии, передает Telegram-канал Mash.

Воры проникли в галерею Аполлона через здание, где велись строительные работы. Они применили для этого автовышку. Также грабители использовали болгарку, чтобы вырезать окна.

Оказавшись внутри, злоумышленники поживились, но до самого крупного бриллианта в коллекции драгоценностей Наполеона — они не дотянулись. «Регент» весом в 140 карат остался в сохранности.

После дерзкой авантюры воры скрылись в неизвестном направлении. Во время побега с места преступления они обронили корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

