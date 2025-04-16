«Вырастет такой же монстр»: решается судьба сына внучки экс-мэра Самары, обвиняемой в убийстве

Отец сына, которого родила внучка экс-мэра Самары Тархова, планирует забрать ребенка только после результатов ДНК-теста. Напомним, что Екатерина Тархова обвиняется в убийстве деда и бабушки.

Шестилетний мальчик остался один. Его мать арестована по обвинению в убийстве, а бабушка Людмила находится в колонии за вымогательство. В эфире шоу «МАЛАХОВ» присутствующие обсудили, что будет с ребенком. Он был в приюте до того момента, пока его не забрала подруга семьи Елена.

У ребенка есть предполагаемый отец, который живет в Израиле. Владислав Пасик заявил, что заберет мальчика, если будут доказательства, что это его родной сын. Тогда он готов дать ему образование и убежден, что мальчика ждет лучшее будущее.

«Дело не в том, что я не хочу его взять. Взять этого ребенка с большим чемоданом проблем. Я имею в виду, что он меня не знает, новая страна. Этого я меньше всего боюсь. Сложности с ним — буду справляться, но у них же там есть Людмила живая, Катя живая. Они же мне жить спокойно не дадут. Вся эта семья криминальная, там фиг поймешь!» — поделился мыслями мужчина.

Подруга Людмилы Тарховой считает, что Владислав сам причастен к ситуации с Екатериной. По ее словам, девушка пошла на преступление, чтобы вернуть бывшему крупный долг. По слухам, в прошлом мужчина был связан с криминалом.

«Ее уже страница в моей жизни закончилась. У меня новая семья, новые дети уже, чувства давно уже остыли. Уже не надо», — добавил Владислав.

Сейчас ребенок находится с подругой Людмилы, но знакомые матери опасаются, что ему там не место.

«Мне кажется, вообще не стоит оставлять ребенка с ней. В принципе, мальчика нужно эвакуировать из этой ситуации, в которой сейчас все находятся», – сказала знакомая.

Она считает, что бабушка ребенка выйдет на свободу и оформит опеку на себя, а мальчика будут воспитывать во вседозволенности, как Екатерину.

«И мальчик, по сути, будет опять никому не нужен, заброшен, так же, как и Катя, и большая вероятность того, что из него вырастет такой же монстр», — добавила знакомая Екатерины.

Ранее мы писали о том, что друг убитого экс-мэра Самары прокомментировал сообщения о его похоронах.