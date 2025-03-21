«Окститесь, ребят»: друг убитого экс-мэра Самары прокомментировал сообщения о его похоронах

Новости о подготовке к похоронам убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова оказались фейком. Бывший замглавы города Александр Кузнецов назвал «полным враньем» сообщения, опубликованные в СМИ.

Кузнецов, который был другом Тархова, с уверенностью заявил, что похороны не состоятся, пока идет следствие.

«Окститесь, ребят, вы что. У Виктора Александровича (Тархова) остались друзья, мы похороним его с честью и с достоинством», — пояснил он в разговоре с НТВ.

Информацию о том, что похороны не могут состояться, когда идет расследование, экс-чиновнику подтвердили и в Следственном комитете.

Напомним, Виктор Тархов, в 2006—2010 годах возглавлявший Самару, и его жена бесследно пропали в январе 2025 года. Позже по подозрению в убийстве была задержана их внучка Екатерина Бельская. Следствие предполагало, что тела пенсионеров были вывезены на мусорный полигон, однако поиски не дали никаких результатов.

28 февраля Бельская дала признательные показания и назвала мотив – корысть. Она отравила бабушку и деда, а затем заморозила тела при помощи азота, после чего вместе с подельником расчленила трупы и раскидала останки по мусорным контейнерам в Самаре.

Ранее криминальный эксперт, ссылаясь на неофициальные данные, заявил, что Екатерина не хотела убивать бабушку с дедушкой.