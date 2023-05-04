Выпрыгнул из «скорой»: в Хабаровском крае раненый мужчина передумал ехать в больницу

В Комсомольске-на Амуре мужчину везли на «скорой» в больницу с ранением шеи, но в один момент пострадавший передумал ехать и выпрыгнул на ходу из машины и убежал. Об этом сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на Минздрав Хабаровского края.

Происшествие случилось в четверг утром. Момент, как мужчина убегает от врачей, попал в объектив видеорегистратора, ехавшей позади «скорой» машины. На кадрах видно, как пациент открывает заднюю дверь фургона и падает на проезжую часть, после этого он встает и убегает.

Подчеркивается, что раненного в шею мужчину везли в медицинское учреждение по Ленинградской улице.

«26-летний пациент оказался правонарушителем, которого полиция ранее задержала и передала медикам», – отмечается в сообщении.

В Минздраве отметили, что врачи оказали ему первую помощь и повезли в стационар под охраной правоохранителей. После падения из машины беглец отделался ушибами.

Ранее сообщалось, что двое российских полицейских заставили мужчину съесть собственный телефон. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело. Каждому грозит 12 лет тюрьмы за превышение должностных полномочий и пытки.