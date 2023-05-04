Двое российских полицейских заставили мужчину съесть собственный телефон

Плохо закончилось самоуправство для двоих сотрудников правопорядка в Великом Устюге.

Поймав на улице неоднократно судимого 44-летнего россиянина, один из полицейских сильно ударил его ногой в корпус, в результате чего мужчина попал в местную больницу.

Не желая мириться с полицейским произволом, пострадавший написал жалобу в региональное управление МВД, где в подробностях рассказал о произошедшем с ним накануне.

На жалобу, однако, прореагировали специфически. Судя по всему, информация «утекла» и оказалась в руках того самого сотрудника правопорядка, который и причинил увечья россиянину.

Заручившись поддержкой своего сослуживца, полицейский прибыл в больницу и провёл над гражданином самосуд.

Они заставили его взять в рот телефон и грызть мобильное устройство до тех пор, пока оно не вышло из строя. После этого стражи закона как ни в чем не бывало покинули госпиталь.

Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело. Каждому грозит 12 лет тюрьмы за превышение должностных полномочий и пытки.