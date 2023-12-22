Выполнял запрещенную работу: почему альпинист в костюме Деда Мороза разбился насмерть

Житель Челябинска, переодетый в костюм Деда Мороза, упал с высоты и разбился насмерть. Мужчина был альпинистом и выполнял запрещенную работу, заявил его коллега по цеху Руслан Кудабаев в беседе с Ura.ru.

Свидетелями трагичного случая стали люди, которые стояли во дворе. Альпинист в костюме Деда Мороза по какой-то причине сорвался с высоты и упал. В результате произошедшего он получил смертельные травмы.

«Альпинист погиб из-за нарушения техники безопасности. Работы в темное время суток запрещены на высоте», — рассказал Кудабаев.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту гибели мужчины в Челябинске. Люди, ставшие свидетелями случившегося, сначала подумали, что на землю упал манекен, а не нестоящий человек. Также за падением альпиниста наблюдали его жена и дети.