Погиб на глазах у своих жены и ребенка: Дед Мороз-альпинист упал с высоты и разбился насмерть

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту гибели мужчины в Челябинске. Местный житель исполнял альпинистские трюки на высоты в костюме Деда Мороза и в какой-то момент сорвался. За этим наблюдали его ребенок и жена, передает Ura.ru.

Трагичный случай произошел накануне вечером, 21 декабря. Мужчина, переодетый в костюм новогоднего волшебника, исполнял опасные трюки на фасаде многоэтажного дома. За ним наблюдали люди, в том числе его жена и ребенок.

В какой-то момент мужчина сорвался с высоты и полетел вниз. В результате падения он получил тяжелые травмы и скончался. Сначала некоторые люди подумали, что это розыгрыш, а упал не настоящий человек, а — манекен. Но вскоре их всех настиг ужас. Теперь в обстоятельствах гибели жителя Челябинска разбираются местные правоохранители.

Ранее сообщалось о смерти актера Русского драмтеатра Сергея Рыжова. Он готовился выйти к детям в костюме Деда Мороза, но не успел.