Выполнишь — будем дружить, нет — станешь изгоем: школьники заставили одноклассника съесть мыло

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после того, как в одной из школ Челябинска мальчика заставили съесть мыло. Ученик хотел добиться внимания одноклассников, передает Kp.ru со ссылкой на источник.

Стражи порядка обратили вниманию на ситуацию после заявление двух женщин и распространения в Сети ролика, на котором мальчик налил в ложку ярко-синего жидкого мыла и засунул ее в рот. Предполагается, что такое задание ему дали одноклассники. При выполнении дети обещали с ним подружиться, а если тот откажется, то сделать его изгоем.

В итоге правоохранители наведались в образовательное учреждение. Они пригласили всех родителей и детей и провели встречу совместно с сотрудником ПДН. На данный момент полиция продолжает разбираться в истории.

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